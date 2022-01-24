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Новости 15:19

В Петербурге на пятьдесят мест вырос инфекционный коечный фонд

фото ЗакС политика В Петербурге на пятьдесят мест вырос инфекционный коечный фонд

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, в котором указаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 24 января, снизилось, что характерно для понедельников, число поступивших в стационары больных с признаками коронавируса и пневмонии — 383 вместо 473 накануне. В реанимационных отделениях лежат 638 пациентов (накануне — 602), к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 347 человек (вместо 337 накануне).

Инфекционный коечный фонд теперь составляет 8052 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 6255 пациентов (накануне было 6013).

На карантине находятся 3078 граждан (накануне их было 3103), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 44 871 петербуржец. Число граждан, борющихся с инфекцией в амбулаторных условиях, снова выросло: если неделю назад таковых насчитывалось 25 656, то новейший показатель составляет до 48 416. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 777 868 доз.


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