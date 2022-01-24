"Вопросы не согласовываем, гуляем без машины": Варламов пригласил Беглова на прогулку

Урбанист Илья Варламов, оказавшийся с визитом в Петербурге, признался, что был удивлен прочесть о себе как о части некоей информационной атаки на Смольный. Он также отметил для себя, ознакомившись с интервью губернатора Александра Беглова, мысль высокопоставленного чиновника о недопустимости резкой критики в адрес города и сделал из нее вывод: "В общем, в Петербурге нельзя ругать город, но можно ругать губернатора".

Блогер, столкнувшись с заваленными снегом улицами, вспомнил о своем периодически возобновляемом проекте "БДСМ", в рамках которого он берет интервью у градоначальников. Нечто подобное Варламову захотелось организовать и с Бегловым.

"Я уверен, что если руководитель города сам по городу не ходит, то порядка быть не может. Нельзя наладить работу общественного транспорта, если ты на этом транспорте не добираешь на работу, нельзя убирать тротуары, если эти тротуары ты видишь только из окна автомобиля. В этой ситуации приглашаю господина Беглова на прогулку", – написал он в своем аккаунте в Instagram.

При этом популярный автор выставил три условия: "маршрут и вопросы не согласовываем, гуляем без машины".