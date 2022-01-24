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Новости 17:20

В Госдуме сформировали рабочую группу по проблеме бродячих собак

фото ЗакС политика В Госдуме сформировали рабочую группу по проблеме бродячих собак

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил в своем Telegram-канале об учрежденной рабочей группе, которая займется проблемой бродячих собак и их нападениями на прохожих. Возглавил рабочую группу единоросс Владимир Бурматов.

"Речь идёт о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов", - написал Володин.

На протяжении февраля депутаты намерены совместно с зоозащитниками и региональными чиновниками анализировать правоприменительную практику и разрабатывать коррективы в существующее законодательство. Володин призвал неравнодушных граждан присылать ему свои идеи и предложения, касающиеся проблемы.

Отметим, что спикер Госдумы в последние недели все чаще пользуется своим Telegram-каналом для связи с общественностью. Первым постом, под которым он открыл комментарии, стал пост о широко обсуждаемом законопроекте, вводящем QR-коды в публичных местах и отложенном на неопределенный срок.


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