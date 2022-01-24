Вице-губернатор Казарин прокомментировал сбой в работе службы 122

Петербургский вице-губернатор Станислав Казарин, курирующий информатизацию и связь, сообщил, что нагрузка на информационно-справочную службу 122 выросла за три последних дня в два с половиной раза, что стало причиной неполадок 24 января. Примерно с 8 до 10 утра горожане испытывали проблемы при попытке связаться с операторами.

"В настоящее время мы увеличили количество операторов и расширили цифровые каналы связи — время ожидания ответа сократилось. Обращаюсь к петербуржцам: если вы понимаете, что вам нездоровится — не стоит ждать начала рабочего дня. Звоните в выходные, ночью — в любое время", – написал чиновник в своем аккаунте "ВКонтакте".

Отметим, что на минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры увеличить нормативы по числу операторов на линии 122 и донести их до регионов.

Напомним, что по номеру 122 гражданам можно круглосуточно вызвать врача и уточнить любую информацию, связанную с пандемией. Звонок - бесплатный.