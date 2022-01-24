ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:58

Вице-губернатор Казарин прокомментировал сбой в работе службы 122

фото ЗакС политика Вице-губернатор Казарин прокомментировал сбой в работе службы 122

Петербургский вице-губернатор Станислав Казарин, курирующий информатизацию и связь, сообщил, что нагрузка на информационно-справочную службу 122 выросла за три последних дня в два с половиной раза, что стало причиной неполадок 24 января. Примерно с 8 до 10 утра горожане испытывали проблемы при попытке связаться с операторами.

"В настоящее время мы увеличили количество операторов и расширили цифровые каналы связи — время ожидания ответа сократилось. Обращаюсь к петербуржцам: если вы понимаете, что вам нездоровится — не стоит ждать начала рабочего дня. Звоните в выходные, ночью — в любое время", – написал чиновник в своем аккаунте "ВКонтакте".

Отметим, что на минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры увеличить нормативы по числу операторов на линии 122 и донести их до регионов.

Напомним, что по номеру 122 гражданам можно круглосуточно вызвать врача и уточнить любую информацию, связанную с пандемией. Звонок - бесплатный.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама