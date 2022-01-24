Из-за пандемии в Ленобласти сократили максимальную заполняемость ряда заведений до 50%

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил коррективы, внесенные в "противоэпидемическое" постановление. Теперь из-за бурного роста заболеваемости коронавирусом в некоторых типах заведений и учреждений может одновременно находиться только 50% от их вместимости. К таким местам относятся бани, фитнес-центры, стоматологические клиники.

Для территорий региона, включенных в так называемую "желтую" зону, вводится аналогичное ограничение применительно к ночным клубам и дискотекам, кафе, барам, салонам красоты и передвижным циркам шапито. При этом речь идет, разумеется, исключительно о предприятиях, имеющих QR-коды коллективного иммунитета.

Всем работодателям рекомендуют перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим труда. Наконец, массовые собрания граждан в Ленобласти теперь не могут превышать по численности 50 человек.