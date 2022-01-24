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Новости 19:57

Депутат ЗакСа Дмитриев включился в борьбу против свалки в Красносельском районе

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Дмитриев включился в борьбу против свалки в Красносельском районе

Свалка на территории Красносельского района в Петербурге привлекла внимание депутата ЗакСа Дмитрия Дмитриева, который изучил вопрос в минувший уик-энд. Речь идет о возобновившемся завозе строительных отходов на уже закрытую и признанную незаконной свалку на Волхонском шоссе.

"Организованной колонной, с темпом в 6 машин за 20 минут сваливаются горы мусора! По данному факту ведётся проверка, будет проведена работа по закрытию несанкционированной свалки", - написал парламентарий на своей странице "ВКонтакте".

Активисты считают, что завозу мусора потворствуют чиновники из районной администрации. Они также указывают на близость объекта к водоохранной зоне, находящейся в ведении "Водоканала". Активистка Алла Андреева, побывавшая на месте событий, утверждает, что за ней осуществляли слежку.


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Упоминаемые персоны
Дмитриев Дмитрий Владимирович

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