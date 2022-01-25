Из бюджета Петербурга выделят 30 млн рублей на реставрацию фонтанов Петергофа

В нынешнем году из бюджета Северной столицы выделят 30 млн рублей на капитальный ремонт и реставрацию 300-летних фонтанов Петергофа. Соответствующее постановление уже одобрили в ходе совещания правительства с губернатором Александром Бегловым.

Петербург в ответе за содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений фонтанного комплекса, так как сам музей находится в федеральном ведении.

24 сооружения переданы ГУП "Экострой", и они находятся в собственности города.

Средства будут выделены на текущий и капремонт, плановое обслуживание и планово-предупредительный ремонт механизмов подъёма-опускания затворов, очистку акватории и береговых полос от упавших и аварийных деревьев, растений, мусора, а также систематическое кошение прибрежных защитных полос и водорослей вблизи них.