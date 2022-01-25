На борьбу с COVID-19 в Петербурге потратили почти 65 млрд рублей

На мероприятия по борьбе с коронавирусом в 2021 году в Петербурге ушло 64,8 млрд рублей, сообщила врио главы комитета финансов Светлана Енилина на заседании городского правительства 25 января.

Из городского бюджета выделили 19 млрд рублей, из федерального - 11 млрд. В территориальном фонде обязательного медицинского страхования было предусмотрено 29 млрд рублей. 15 млрд направили из фонда социального страхования России.

- Возросли расходы на лечение пациентов с COVID-19 на 87% к уровню 2020 года, - подчеркнула Енилина.

Отметим, что в начале 2021 года власти Петербурга отчитались, что в 2020 году потратили на борьбу с COVID-19 более 110 млрд рублей.