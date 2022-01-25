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Новости 11:08

Беглов поручил сохранить выплаты медработникам

фото ЗакС политика Беглов поручил сохранить выплаты медработникам

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 25 января заявил о необходимости сохранить дополнительные бюджетные выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Он поручил разработать соответствующий нормативный акт комитетам по социальной политике и по здравоохранению. 

- Комитету финансов определить источник финансирования этих обязательств, - добавил глава города.

Беглов отметил, что решение о региональных выплатах было принято совместно с Ленинградской областью. Губернатор призвал и дальше прорабатывать этот вопрос с правительством соседнего региона.

Напомним, дополнительные выплаты сотрудникам медорганизаций, подведомственных городу, были установлены в 2020 году. Их оформляли и в следующем, в 2021 году.


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