Беглов поручил сохранить выплаты медработникам

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 25 января заявил о необходимости сохранить дополнительные бюджетные выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Он поручил разработать соответствующий нормативный акт комитетам по социальной политике и по здравоохранению.

- Комитету финансов определить источник финансирования этих обязательств, - добавил глава города.

Беглов отметил, что решение о региональных выплатах было принято совместно с Ленинградской областью. Губернатор призвал и дальше прорабатывать этот вопрос с правительством соседнего региона.

Напомним, дополнительные выплаты сотрудникам медорганизаций, подведомственных городу, были установлены в 2020 году. Их оформляли и в следующем, в 2021 году.