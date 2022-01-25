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Новости 11:10

Горизбирком провел новые назначения в ТИКах

фото ЗакС политика Горизбирком провел новые назначения в ТИКах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 25 января назначила новых председателей двух территориальных избиркомов. Видеозапись с заседания опубликована в группе ГИК в социальной сети "ВКонтакте".

Горизбирком сделал новым членом ТИК №23 сотрудницу своего аппарата Татьяну Гостищеву, которая работала главным специалистом юридического отдела. Ее же члены ГИК назначили новым председателем терризбиркома №23.

В состав территориальной комиссии №41 члены Горизбиркома ввели Андрея Садовникова, сотрудника администрации Кировского района. Его предложила в состав партия "Новые люди", сообщил зампред ГИК Олег Зацепа. Следующим решением Садовникова назначили председателем ТИК №41. 

Также члены ГИК назначили новым членом ТИК №9 Юрия Криночкина. До этого он был членом ТИК №58, куда его выдвинула "Единая Россия". Горизбирком исключил из состава терризбиркома №1 Светлану Новикову. На освободившееся место объявили прием предложений с 26 января по 4 февраля. 

Напомним, ранее Горизбирком лишил полномочий ряд председателей территориальных избиркомов. Из-за этого произошла ротация кадров - некоторые главы ТИК складывали свои полномочия, чтобы перейти к руководству другого избиркома. 

София Саттарова


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