Петербургские теплоэнергетики перешли на усиленный режим работы из-за превратностей погоды

Ввиду надвигающихся на Северную столицу морозов АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" перешло на усиленный режим работы, информирует пресс-служба компании.

Бригады усилили дополнительной техникой для оперативного устранения проблем на сетях в случае их появления.

"По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 25 по 27 января температура наружного воздуха будет колебаться в пределах от 0 до –9 °C. При изменении погодных условий производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышению нагрузки на трубопровод", — говорится в сообщении петербургской "Теплосети".

Горожан призывают не подходить к местам парения и протечек горячей воды. О коммунальных проблемах петербуржцы могут сообщить по номеру 004 или 112.