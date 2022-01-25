Единороссы не захотели отложить рассмотрение законопроекта о реформе МСУ

Представители КПРФ в Госдуме предложили исключить из повестки заседания 25 января инициативу единороссов Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса о местном самоуправлении в единой системе публичной власти.

Депутат-коммунист Алексей Куринный высказался за снятие инициативы и ее более широкое осуждение.

"На наш взгляд он не прошел достаточной публичной экспертизы, не прошел публичные слушания, сохраняются вопросы ко многим его положениям. Плюс к тому, что многие считают, что этот закон ставит крест на местном самоуправлении в Российской Федерации", - заявил Куринный.

Соавтор проекта Павел Крашенинников в ответ заверил, что документ прошел "огромные обсуждения", а Госдума получила 41 отзыв из субъектов. Единоросс сказал, что готов ответить на все вопросы непосредственно во время обсуждения инициативы в первом чтении.

Предложение КПРФ об исключении проекта поддержали 99 депутатов. Против высказались 266 парламентариев.

Напомним, документ Клишаса-Крашенинникова, в частности, предусматривает переход от двухуровневой к одноуровневой системе местного самоуправления, дает возможность главам регионов отправлять в отставку руководителей муниципалитетов и местных администраций. С критикой проекта выступила думская фракция КПРФ и муниципалитеты, не подконтрольные "Единой России". Звучали опасения предстоящего встраивания органов местного самоуправления в систему исполнительной власти регионов.