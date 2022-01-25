В конце апреля из-за ремонта перекроют несколько километров Индустриального проспекта

Отрезок Индустриального проспекта длиной 3 километра - от шоссе Революции до Российского путепровода - будет закрыт для движения транспорта, информирует пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. К работам приступят в конце апреля, завершиться они должны в октябре.

Подрядчика определят на конкурсной основе в феврале. Последний раз Индустриальный проспект чинили в 2010 году.

В 2022 году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Петербурге отремонтируют 46 городских улиц общей протяженностью около 80 километров. На эти цели из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей. В числе ключевых объектов - Лиговский проспект, Пулковское шоссе, улица Маршала Захарова, проспект Большевиков.