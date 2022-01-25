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Новости 14:27

"Водоканал Петербурга" обещает закончить модернизацию ливнёвки на проспекте Культуры к июню

фото ЗакС политика "Водоканал Петербурга" обещает закончить модернизацию ливнёвки на проспекте Культуры к июню

ГУП "Водоканал Петербурга" подходит к финальному этапу работ по реконструкции ливневой и хозяйственно-бытовой канализации на проспекте Культуры на отрезке от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения, информирует пресс-служба Смольного.

Модернизация сети затрагивает участок длиной 5,7 километров. Готовность объекта - 67%. Работы обещают завершить к июню текущего года.

"Важно, что работы проводятся в комплексе – ливнёвка модернизируется одновременно с сетью канализации. Это позволяет обеспечить надежное водоотведение в районах сложившейся застройки на годы вперед", - высказался по случаю городской глава Александр Беглов

На проспекте Культуры завершена реконструкция свыше 3,8 километров канализации, окончены работы по санации дождевой ливнёвки.

Параллельно специалисты прокладывают дождевой канализационный трубопровод диаметром 1200 мм в боковых проездах проспекта Культуры на участке от дома № 12 до проспекта Просвещения.


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