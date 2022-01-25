Коммунальщиков оштрафовали на 150 тысяч рублей за плохое содержание дома-памятника на Фонтанке

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал компанию "Жилкомсервис Адмиралтейского района" на 150 тысяч рублей за качество содержания исторического дома на углу Бородинской улицы и набережной Фонтанки, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Речь идет о включенном в реестр памятников КГИОП "Доходного дома Санкт-Петербургского мещанского общества".

Профильный комитет в своем исковом заявлении пожаловался на то, что коммунальщики оставляли без внимания биопоражения и граффити на фасадах, не устраивало чиновников также нахождение на одном из фасадов защитной сетки и следы ремонтных работ. По их оценке, бывший доходный дом пребывал в неудовлетворительном состоянии.

В свою очередь, ответчик настаивал на том, что за нарушения должен отвечать собственник объекта, и напомнил чиновникам, что однажды они не согласились идти на диалог о ремонте исторического здания.