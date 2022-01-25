Фотограф Евгений Фельдман из-за политических преследований покинул Россию

Фотограф Евгений Фельдман опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором он говорит о своей эмиграции как о состоявшемся событии. К этому его подтолкнули трудности с российским законодательством, возникшие после признания сотрудников структур Алексея Навального экстремистами, и рисками быть привлеченными к юридической ответственности для всех сочувствующих Навальному.

"Переоцениваю ли я риски? Вполне может быть. Но ждать, чтобы оценить их точнее, невыносимо для меня и моих близких. <...> За время работы на меня нападали, мои портреты вешали на блокпостах, в меня стреляли светошумовыми гранатами, меня таскали в автозаки и даже судили — но я продолжал. А теперь я перестал понимать, зачем делать это дальше при растущих рисках", - признался фотокорреспондент.

Автор поста экстраполировал недавно снятый им сюжет о политической активистке и ее непростой судьбе на свою жену, и это тоже стало одной из декларируемых причин для эмиграции.

Евгений Фельдман известен своей работой на российских акциях протеста, в том числе несанкционированных. В 2017 году он отправился в "президентский" тур Алексея Навального, фотографировал его во время кампании, по итогам которой ЦИК отказал Навальному в регистрации. В настоящее время Навальный находится в колонии, куда его отправили, когда он едва успел реабилитироваться после тяжелого отравления. Уголовное дело об отравлении Алексея Навального в России так и не заведено.