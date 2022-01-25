В Смольном соборе открыли выставку, посвященную его истории

В здании Смольного собора открыли для посетителей экспозицию, на которой демонстрируются артефакты из истории этого культового сооружения, пережившего приход к власти большевиков, сообщает сайт телеканала "Санкт-Петербург". Желающие пока могут ознакомиться с гравюрами XVIII века, в дальнейшем гостей выставки организаторы намерены впечатлить еще больше.

"Мы работаем сейчас над 3D-моделью каждой детали. Это такие рокалии барочные, их очень много. Это херувимчики многочисленные в разных трактовках, комбинациях. Всего больше тысячи деталей", - приводятся слова руководителя архитектурной мастерской Кирилла Яковлева.

К концу февраля посетителям покажут макет нереализованного проекта храма с колокольней, который должен был расположиться по соседству с главным зданием собора. В годы советской власти собор лишился иконостаса, и в настоящее время ведутся работы по его воссозданию.