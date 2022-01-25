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Новости 19:27

Беглов рассказал студентам о подешевевшем для них проезде в общественном транспорте

фото ЗакС политика Беглов рассказал студентам о подешевевшем для них проезде в общественном транспорте

Петербургский губернатор Александр Беглов 25 января пообщался по видеосвязи с представителями студенческого сообщества и в числе прочего затронул тему транспортных тарифов. Губернатор обратил внимание собеседников на то, что их условия проезда благоприятны и выгодно отличаются от условий, в которые поставлены приобретатели разовых билетов.

Беглов указал на то, что в сравнении с 2021 годом обладатели Единой карты петербуржца платят за поездки на 10% меньше. В целом же единый проездной на все виды транспорта для студентов подешевел на 35%, отметил Беглов, признавая, что легче становится не всем.

"Снижается с каждым годом и общая доля разовых поездок. Сегодня это только 14,5%. Для того, чтобы транспорт работал нормально, необходимо повышать тарифы. Так бывает во всех городах", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Рассуждая о тарифах для всех пользователей городского транспорта в целом, Беглов посетовал на инфляцию и на снижение туристического потока.


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