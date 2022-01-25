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Новости 20:54

Между Финляндским вокзалом и правым берегом Невы пустят новый автобус

фото ЗакС политика Между Финляндским вокзалом и правым берегом Невы пустят новый автобус

В рамках анонсированной три года назад транспортной реформы петербургское правительство объявило о запуске с середины июля нового автобусного маршрута. Автобус под номером 234 призван полностью заменить маршрутку 137, которая курсировала от Финляндского вокзала через Охту до транспортного кольца на улице Дыбенко. 

Рейсы будут производиться с интервалом в 16-18 минут, автобусы будут рассчитаны на пятьдесят пассажиров.

Напомним, что транспортную реформу в Петербурге планировали воплотить в жизнь еще в 2020 году, но планы сорвала начавшаяся пандемия коронавируса. Основными пунктами реформы стали отказ от маршрутных такси и максимальное приближение общественного транспорта к жилым кварталам. Примечательно, что отмену некоторых коммерческих маршрутов не полностью компенсирует запуск новых городских: трассу новые маршруты повторят лишь частично. 


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