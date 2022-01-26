ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:22

"Представляет угрозу безопасности РФ": Генпрокуратура признала "нежелательным" фонд WOT Foundation

фото ЗакС политика "Представляет угрозу безопасности РФ": Генпрокуратура признала "нежелательным" фонд WOT Foundation

Генпрокуратура РФ сочла "нежелательной организацией" польский неправительственный фонд WOT Foundation*, извещает пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению Генпрокуратуры, организация "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Других обоснований "нежелательности" фонда на сайте инстанции не приводится.

В 2019 году WOT Foundation* входил в число организаторов "Форума Бориса Немцова", который проводится Фондом Бориса Немцова. Основательницей последнего является дочь убитого политика Жанна.

Председатель правления WOT Foundation* — Анастасия Сергеева. Она в свою очередь является соосновательницей польской ассоциации "За свободную Россию"** (Free Russia**), которая также является "нежелательной" в РФ.

*Фонд WOT Foundation признан в России нежелательной организацией

**Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама