"На улице с температурой": Петербуржцы жалуются на очереди на приём к терапевтам

В Петербурге из-за ковидного нововведения, устанавливающего, что граждане с подозрением на COVID-19 или ОРВИ должны проходить на приём к терапевту через отдельный вход, у поликлиник собираются очереди. Видео с горожанами, ожидающими приёма на улице у больницы № 107, разместили в телеграм-канале "ЧП и ДТП Санкт-Петербург".

По утверждению автора видеозаписи, некоторым пациентам пришлось провести на улице четыре часа. "Часть очереди — на улице с температурой", — информирует очевидец.

Кроме того, петербуржцы жалуются на невозможность вызова врача на дом.

"У дочери в школе больше половины класса болеет. Класс перевели на дистант, но мы успели заболеть, вызвали терапевта, она связалась с нами по WhatsApp и сказала, что много вызовов: если температуры нет, то лечитесь сами и приходите на выписку", — делится жительница Василеостровского района Анна.

Также поступали жалобы на сбои в работе сервиса 122.

На фоне прихода омикрон-штамма коронавируса в Петербург в городе ужесточили часть ограничений: отменили плановый прием в больницах, а также запретили несовершеннолетним посещать музеи, театры, бассейны и подобные учреждения. Учреждения дополнительного образования переведены на удалёнку.