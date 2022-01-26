Караваевская улица получила современное освещение

Работники петербургского предприятия "Ленсвет" модернизировали освещение на Караваевской улице в Рыбацком, а также на примыкающих к ней Караваевском переулке и переулке Слепушкина, информирует пресс-служба Смольного. На территории установили 136 современных диодных фонарей.

"Важно, что при реконструкции осветительных систем используются современные энергосберегающие технологии. Это позволяет почти в два раза снизить энергопотребление и расходы на эксплуатацию, экономит бюджетные средства", - напомнил петербургский глава Александр Беглов.

Благодаря появлению новых фонарей, которые испускают комфортный, приближенный к дневному свет, на Караваевской улице стали виднее не только тротуары, но также дорожные знаки, разметка, пешеходные переходы.

В Смольном уточнили также, что в нынешнем году в Невском районе будет модернизировано наружное освещение на улице Грибакиных, улице Дмитрия Устинова, улице Крыленко, улице Лопатина, улице Шотмана; на местности в границах улиц Бабушкина, Ольги Берггольц, Пинегина и проспекта Елизарова.