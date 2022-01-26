В Смольном согласились, что дворникам нужно поднять зарплаты и улучшить условия труда

Нехватку работников ручного труда на уборке города от снега в будущем необходимо ликвидировать за счет поднятия престижа профессии дворника, следует из ответов вице-губернатора Анатолия Повелия депутатам ЗакСа от "Единой России" Павлу Крупнику и Константину Чебыкину.

По словам заместителя главы города, в первую очередь необходимо создать "человеческие условия" работы.

- Они должны соответствовать уровню великого города, - заявил Повелий.

Кроме того, у дворника должна быть "достойная заработная плата", считает вице-губернатор. Сейчас, подчеркнул чиновник, работники ручного труда получают до 46 тысяч рублей. Некоторые - менее 20 тысяч рублей. Депутат Крупник отметил, что многие гости города, ранее работавшие дворниками, теперь предпочитают трудоустраиваться в службы доставки.

- Привлекательность профессии дворников надо повышать, - сказал единоросс.

Его коллега Чебыкин спросил, не рассматривают ли в Смольном возможность предоставлять дворникам и механизаторам из других городов право льготного выкупа жилья за определенный стаж работы. Повелий ответил, что город решает вопросы последовательно и пока решает вопрос с предоставлением жилья в найм. По его словам, в настоящее время город может предоставить дворникам 2000 койко-мест.

Сергей Еремеев