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Новости 11:53

Очередной максимум: За сутки коронавирусом заразились свыше 70 тысяч россиян

фото ЗакС политика Очередной максимум: За сутки коронавирусом заразились свыше 70 тысяч россиян

В России поставлен очередной суточный антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за минувшие 24 часа инфекцию подхватили 74 692 человека, что стало очередным максимумом с начала пандемии. Свежую статистику приводит 26 января оперативный штаб. Днём ранее было зарегистрировано 67 809 заражённых.

Летальная COVID-статистика пополнилась 657 смертями. За всё время болезнь унесла жизни 328 105 россиян.

Из общего числа новых заражённых госпитализация понадобилась 12 226 гражданам.

Наибольший прирост инфицированных — в Москве, где зафиксировано 19 856 случаев. Доля госпитализаций составила 6%.

В Петербурге выявлен 10 581 случай заражения COVID-19, в Подмосковье — 6 709, в Якутии — 1 710, в Нижегородской области — 1 511.

Всего с начала пандемии ковид был официально подтверждён у более 11 млн россиян.


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