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Новости 12:57

Свыше 6,5 тысяч петербуржцев лежат в городских COVID-стационарах

фото ЗакС политика Свыше 6,5 тысяч петербуржцев лежат в городских COVID-стационарах

В петербургских инфекционных стационарах лежат 6 515 пациентов с коронавирусом, информирует Смольный.

Из обозначенного числа 598 горожан пребывают в реанимации, на аппаратах ИВЛ — 310 граждан. Коечный фонд Северной столицы свободен на 42,5%. Дома амбулаторно лечатся 62 434 петербуржца.

Коэффициент распространения инфекции — 1,63 при при норме не более единицы. Запас антиковидных вакцин в городе составляет 764 484 дозы.

Напомним, 26 января в Петербурге был зафиксировано новый максимум по суточным заражениям горожан коронавирусом — 10 581 случай.


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