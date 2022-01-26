Свыше 6,5 тысяч петербуржцев лежат в городских COVID-стационарах

В петербургских инфекционных стационарах лежат 6 515 пациентов с коронавирусом, информирует Смольный.

Из обозначенного числа 598 горожан пребывают в реанимации, на аппаратах ИВЛ — 310 граждан. Коечный фонд Северной столицы свободен на 42,5%. Дома амбулаторно лечатся 62 434 петербуржца.

Коэффициент распространения инфекции — 1,63 при при норме не более единицы. Запас антиковидных вакцин в городе составляет 764 484 дозы.

Напомним, 26 января в Петербурге был зафиксировано новый максимум по суточным заражениям горожан коронавирусом — 10 581 случай.