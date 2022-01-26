ЗакС решил не заседать в День сурка

Законодательное собрание Петербурга не будет проводить пленарное заседание в среду, 2 февраля. Соответствующее решение приняли на заседании 26 января.

Выступивший с этой инициативой единоросс Денис Четырбок объяснил, что перенос "связан с непростой эпидемиологической обстановкой".

"Против" переноса заседания проголосовали два депутата. "За" — 44.

Отметим, заседание 26 января пропустили восемь депутатов. По информации ЗАКС.Ру, заболевшие коронавирусом есть как в парламентском корпусе, так и в аппарате Заксобрания.

2 февраля отмечают День сурка. Это традиционный праздник для США и Канады, однако в России он не слишком популярный.

Сергей Еремеев