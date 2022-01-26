Масочный режим в метро Петербурга продлён до конца марта

Петербургский метрополитен решил пролонгировать срок действия масочного режима до 31 марта текущего года, информирует пресс-служба городской подземки.

"Обращаем ваше внимание на то, что режим использования средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории метрополитена продлен по 31.03.2022 года", – сообщает пресс-служба.

Следует напомнить, что пассажиров, пренебрегающих ношением СИЗ, могут наказать рублём: штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей.

25 января Смольный ужесточил антивирусные меры ввиду стремительного роста COVID-заражённых. В основном они касаются несовершеннолетних, которым отныне запрещено посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны и другие учреждения.