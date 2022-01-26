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Новости 15:14

Рабочая группа ЗакСа внесет предложения по закону о СМИ-иноагентах от своего имени

фото ЗакС политика Рабочая группа ЗакСа внесет предложения по закону о СМИ-иноагентах от своего имени

Предложения по изменению федерального законодательства в части деятельности СМИ-иноагентов направят в Госдуму не от лица всего Заксобрания Петербурга, а от имени созданной при нем рабочей группы. Это следует из выступления вице-спикера Марины Шишкиной на заседании 26 января. 

Рабочая группа объединила представителей всех фракций и главных редакторов нескольких СМИ. Она заседала в Мариинском дворце с ноября. 

Общаясь с журналистами, Шишкина заявила, что очень хорошо оценивает итоги совместной работы и считает опыт коллегиального взаимодействия удачным. Она также объяснила, почему депутаты решили доработать действующие законы, а не выступить за полное исключение понятия об иноагентах.

- Дело в том, что закон об иностранных агентах есть в 40 демократических конституциях, - рассказала вице-спикер ЗакСа журналистам. - Я не буду читать ликбез и говорить, где существует этот закон и почему, возможно, он нужен государству как фиксирующая или охранительная мера. Это первое. А второе - я реалист. Я исхожу из того, что сама отмена закона, возможно, хорошая, но утопическая [идея], а журналистам работать нужно сейчас. 

Шишкина отметила, что ее претензии связаны не с наличием понятия "иностранный агент" в российском законодательстве, а с системой правоприменения. 

Рабочая группа будет рекомендовать присваивать СМИ статусы иностранных агентов только на основании решений суда. Депутаты полагают, что изданиям должна быть предоставлена возможность досудебного опровержения данных о финансировании из иностранных источников. Решение об исключении из перечня может быть принято, если в течение года издание такого финансирования не получало. Наконец, предложено не признавать иноагентами СМИ, которые получали из иностранных источников менее 50 тысяч рублей. 

Ранее фракция "Яблоко" в ЗакСе внесла собственный законопроект, который полностью исключает понятие "иностранный агент" из российского права. Городской парламент дважды исключал документ из повестки заседания.

Сергей Еремеев


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