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Новости 15:34

КГИОП признал воссозданием старинного дома новую постройку на Выборгском шоссе

фото ЗакС политика КГИОП признал воссозданием старинного дома новую постройку на Выборгском шоссе

Чиновники из КГИОП узаконили в качестве примера воссоздания дореволюционного здания новое сооружение на территории Парголово, имеющее адрес Выборгское шоссе, 254, передает строительное издание "Канонер". Дом, который требовалось восстановить, пребывал в аварийном состоянии с 2000-х годов, а снесли его в 2018 году.

Несмотря на то, что закон требует в таких случаях воссоздания снесенных объектов, появившееся по указанному адресу сооружение, как отмечает портал, ничем даже отдаленно не напоминает утраченный исторический дом, в том числе и высотой.

Примечательно, что ранее представители комитета планировали воздействовать на собственника участка, выявив "отклонения от согласованных проектных решений и с нарушением требований действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия", однако этим планам не суждено было сбыться.

"Основания для понуждения собственника к восстановлению (воссозданию) указанного здания к первоначальному состоянию в КГИОП отсутствуют", - подтвердил информацию зампред комитета Алексей Михайлов.

По его словам, отличия возведенного объекта от снесенного находятся в допустимых пределах, тогда как "работы по полному восстановлению (воссозданию) не являются обязательными".


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