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Новости 15:53

"Мостотрест" заказал альбомы о мостах и набережных за 3 млн рублей

фото ЗакС политика "Мостотрест" заказал альбомы о мостах и набережных за 3 млн рублей

Бюджетное учреждение "Мостотрест" заказало у индивидуального предпринимателя Полины Жарской альбомы "Мосты и набережные Санкт-Петербурга" Геннадия Богданова, следует из данных сайта госзакупок. Всего организация покупает 1000 альбомов за 3 млн рублей.

Поставить книги необходимо не позднее 30 апреля 2022 года. В договоре указано, что альбом должен быть в 600 страниц формата 220х305 мм. ЗАКС.Ру не удалось найти в открытых источниках описанное издание.

Согласно сайту общедоступных библиотек Петербурга, Богданов регулярно выпускает альбомы о мостах города. Ряд его альбомов опубликованы на сайте "Мостотреста" - издания посвященные юбилею того или иного моста. 

 

 

София Саттарова


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