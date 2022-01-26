"Мостотрест" заказал альбомы о мостах и набережных за 3 млн рублей

Бюджетное учреждение "Мостотрест" заказало у индивидуального предпринимателя Полины Жарской альбомы "Мосты и набережные Санкт-Петербурга" Геннадия Богданова, следует из данных сайта госзакупок. Всего организация покупает 1000 альбомов за 3 млн рублей.

Поставить книги необходимо не позднее 30 апреля 2022 года. В договоре указано, что альбом должен быть в 600 страниц формата 220х305 мм. ЗАКС.Ру не удалось найти в открытых источниках описанное издание.

Согласно сайту общедоступных библиотек Петербурга, Богданов регулярно выпускает альбомы о мостах города. Ряд его альбомов опубликованы на сайте "Мостотреста" - издания посвященные юбилею того или иного моста.

София Саттарова