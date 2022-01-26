Думские эсеры внесли законопроект о минимально допустимой зарплате для шахтеров

Фракция "Справедливой России - За правду" в Государственной думе во главе с Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение коллег законопроект, вводящий в качестве минимально приемлемой запрлаты для шахтеров сумму в два прожиточных минимума. В настоящее время она эквивалентна 26 052 рублям.

"Сегодня владельцы шахт могут устанавливать сотрудникам любой оклад. Никакими документами размер оклада не регламентирован, и поэтому людям, которые работают под землёй на вредных работах и в тяжёлых условиях, часто "с потолка" устанавливают базовую ставку в пять, семь, десять тысяч рублей", - объяснил насущность инициативы своих единомышленников Миронов.

По его словам, инициатива поспособствует росту премиальных и надбавок, что значительно улучшит благосостояние рабочих. Для депутата особенно важно, что его коллеги законодательным путем попытаются реализовать пожелания, высказывавшиеся лично президентом Владимиром Путиным.