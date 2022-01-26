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Новости 16:38

В феврале Госдума из-за пандемии соберется только три раза, и это будут три дня подряд

фото ЗакС политика В феврале Госдума из-за пандемии соберется только три раза, и это будут три дня подряд

Руководство Госдумы приняло решение о минимизации рисков в связи с ростом заболеваемости коронавирусом: нижняя палата Федерального собрания прозаседает только три раза, причем это произойдет на одной неделе. Как объявил вице-спикер Александр Жукoв, депутаты всех фракций, сумев договориться между собой, хотят собраться в очном режиме 15, 16 и 17 февраля. Ожидается, что для обсуждения будут выбираться только самые серьезные и неотложные инициативы.

Ранее руководство ГД планировало по противоэпидемическим соображениям ежедневно заседать с 8 по 16 февраля, а в остальные дни не собираться. Как пишет "Интерфакс", в среду 26 января здание на Охотном ряду посетили 376 из 450 депутатов.

Напомним, что в России каждый день отмечается небывалый прирост новых случаев коронавируса: за последние сутки таковых выявили 74 692.


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