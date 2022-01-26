Маргарита Юдина, которую на митинге ударил силовик, опровергла сведения о своем уголовном преследовании

В Instagram-аккаунте margaritayudina 26 января появилась информация о начале уголовного преследования жительницы Ленобласти Маргариты Юдиной, пострадавшей от удара ногой в живот на прошлогоднем митинге в поддержку Алексея Навального. Автор поста, говорящий от ее лица, пишет, что дело якобы возбудили о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК), что на неделе ее уже свозили на допрос, а на 2 февраля назначено судебное заседание. Сама Юдина в беседе с изданием "Север.Реалии"* назвала публикацию фейком и опровергла факт своего преследования.

Об этом же она заявила в разговоре с ЗАКС.Ру. Юдина сообщила, что у нее никогда не было аккаунта в Instagram. Она предполагает, что на этой странице могут попытаться просить денег на адвоката.

- Прошлой зимой был один фальшивый аккаунт, там начали тянуть деньги. По моей просьбе его закрыли: "страйков" накидали, и его закрыли. Потом опять он появился, как я поняла. <...> Это могут быть мошенники, которые сейчас начнут тянуть деньги на адвоката и прочее, - сказала Юдина.

Она добавила, что у нее есть аккаунт только в одной социальной сети - Facebook. Там Юдина, по ее словам, и публикует всю информацию.

Напомним, что скандальный эпизод, благодаря которому Маргарита Юдина приобрела федеральную известность, имел место в центре Петербурга вечером 23 января прошлого года. Соцсети обошла видеозапись, на которой 54-летняя женщина устно пытается заступиться за задержанного, но в ответ получает от человека в шлеме и форме ногой в живот, падая на спину. В день митинга Юдиной потребовалась госпитализация. Впоследствии представители МВД принесли ей извинения, но при этом найти ударившего женщину в своих рядах так и не смогли. Объяснения со стороны полиции породили мем "запотевшее забрало".

*Минюст внес издание "Север.Реалии" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента