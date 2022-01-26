За год объем наркотиков, изъятых таможенниками на Северо-Западе, вырос восьмикратно

В течение 2021 года работники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) смогли многократно превысить показатель изъятой на таможне наркотической продукции, что во многом связано с разным уровнем противоэпидемических ограничений, существовавших в 2020 и 2021 годах. об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника СЗТУ Сергея Сенько.

"В рамках борьбы с контрабандой наркотических и психотропных средств, а также сильнодействующих веществ возбуждено 78 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 725 кг наркотических средств и психотропных веществ, в 2020 году изъято 90,5 кг. Также изъято более 85 кг сильнодействующих веществ, в 2020 году - 19,5 кг", - рассказал представитель ведомства.

Вместе с тем число возбужденных таможенниками уголовных дел почти не изменилось: 434 в прошлом году вместо 433 в позапрошлом. Правда, "административок" за отчетный период стало больше на 20%.