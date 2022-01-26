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Новости 18:33

Смерть двух петербуржцев после осбледования желудка привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Смерть двух петербуржцев после осбледования желудка привела к уголовному делу

Следственный комитет открыл уголовное дело в связи со смертями двух петербуржцев, которые прошли обследование желудка в одной из клиник Выборгского района, откуда были госпитализированы и скончались в больницах. Оба случая имели место 23 и 25 января, в связи с чем дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). 

"Изымается медицинская документация, различные предметы, назначаются необходимые экспертизы", - говорится в сообщении от пресс-службы ведомства.

Примечательно, что еще двое горожан, воспользовавшиеся услугами неназванного диагностического центра в последние дни, сейчас пребывают в тяжелом состоянии.


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