С Дворцовой площади убрали новогоднюю елку

Рабочие вывезли с Дворцовой площади новогоднюю елку, простоявшую в центре Петербурга на полторы недели дольше, чем планировалось изначально, передает издание "Фонтанка". Для распиливания массивного ствола применяли специальную технику.

Как и в прошлом году, из древесины сделают сувениры для детских домов, используют ее и в приютах для животных.

Отметим, что главная городская елка во второй раз подряд оказалась натуральной - родом с севера Ленобласти. За 25-метровое дерево отдали более 5 млн рублей.