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Новости 20:30

В Псковской области всех школьников отправили на удаленку

фото ЗакС политика В Псковской области всех школьников отправили на удаленку

Правительство Псковской области внесло и утвердило изменения в свои противоэпидемические правила. В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, который отмечается по всей стране, региональная администрация постановила перевести всех школьников на дистанционный формат обучения с 27 января до 6 февраля.

Как написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Михаил Ведерников, Городская поликлиника Пскова получает в среднем беспрецедентные полторы тысячи вызовов в сутки. При этом ситуацию с коронавирусом он оценивает как "неплохую". О локдауне и переводе на удаленку всех сотрудников Ведерников не перестает думать, но пока находит эту меру избыточной.

"Приостанавливается реализация программ допобразования, проведение занятий в учреждениях культуры, а также действие льготных проездных. Стационарные учреждения соцзащиты переходят в закрытый круглосуточный режим работы со сменой персонала через две недели", - также объявил он.

За неделю число новых случаев выявленного коронавируса в области выросло на 40%, причем среди молодежи этот показатель составил 77%, а среди детей - 64%.


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