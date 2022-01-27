Матвиенко и Беглов обратились к петербуржцам в День освобождения Ленинграда от блокады

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратились к жителям Северной столицы по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Председатель Совфеда отметила мужество и отвагу горожан, защищавших осаждённый город. Превозмогая жизненные лишения, они не дали отвоевать Ленинград. Даже обитая в страшных условиях, жизнь в городе продолжалась: работали заводы, проводились занятия в школах, а в театрах показывали спектакли.

"Сколько бы ни сменилось поколений, мы будем помнить беспримерный подвиг героев, сумевших отстоять Ленинград, преклоняться перед величием их духа и преданностью Отечеству", — высказалась Матвиенко.

Беглов напомнил о военной операции "Январский гром", благодаря которой бойцам удалось освободить Ленинград, откинув врага на значительное расстояние от города.

"Вечная память и слава героям Ленинграда! Здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам и блокадникам! Мира, добра и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам!" — заявил городской глава.

Отметим, что по случаю 78-й годовщины со дня снятия блокады Ленинграда Дворцовый мост получил изменённую подсветку.