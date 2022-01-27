Приезд Путина повлиял на ход общественного транспорта у Пискарёвского кладбища

Ввиду приезда Владимира Путина в Петербург у Пискарёвского мемориального кладбища отменили остановку ряда автобусов, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Так, с 9:00 до 16:00 автобусы № 80, 123, 138, 178 не смогут высадить пассажиров на остановке, примыкающей к кладбищу.

"Ближайшая остановка „Меншиковский проспект" расположена в 350 метрах", — уточнили в комтрансе.

Добавим, накануне, 26 января, в Кремле сообщили, что президент РФ должен прибыть в родной город по случаю 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда. В числе планов Путина — посещение Пискарёвского кладбища.