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Новости 10:49

Приезд Путина повлиял на ход общественного транспорта у Пискарёвского кладбища

фото ЗакС политика Приезд Путина повлиял на ход общественного транспорта у Пискарёвского кладбища

Ввиду приезда Владимира Путина в Петербург у Пискарёвского мемориального кладбища отменили остановку ряда автобусов, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Так, с 9:00 до 16:00 автобусы №  80, 123, 138, 178 не смогут высадить пассажиров на остановке, примыкающей к кладбищу.

"Ближайшая остановка „Меншиковский проспект" расположена в 350 метрах", — уточнили в комтрансе.

Добавим, накануне, 26 января, в Кремле сообщили, что президент РФ должен прибыть в родной город по случаю 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда. В числе планов Путина — посещение Пискарёвского кладбища.


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