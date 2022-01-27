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Новости 11:25

Ещё один петербуржец скончался после обследования желудка: ранее погибли двое

фото ЗакС политика Ещё один петербуржец скончался после обследования желудка: ранее погибли двое

После обследования желудка, проведённого в Городском консультативно-диагностическом центре № 1, умер ещё один житель Петербурга. По состоянию на утро 27 января общее число погибших в результате некачественной рентгенографии достигло трёх человек.

О том, что двое петербуржцев погибли после назначенной им медицинской манипуляции, стало известно 26 января. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). 

Оба умерших горожанина поступили в больницу 23 и 25 января после посещения диагностического центра в Выборгском районе.

По предварительной информации, причиной гибели петербуржцев могло стать отравление барием промышленного производства, который используется для проведения рентгенографии.


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