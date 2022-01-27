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Новости 11:39

В России рекордные 88 тысяч новых случаев COVID-19: в Петербурге - 11 808 заражённых

фото ЗакС политика В России рекордные 88 тысяч новых случаев COVID-19: в Петербурге - 11 808 заражённых

Новый день - новый антирекорд: в России за сутки коронавирусом заразились 88 816 человек, это максимум за всю историю пандемии, уведомил 27 января оперативный штаб.

Свои антирекорды показывают также Москва и Петербург, где суточный прирост составил 26 586 и 11 808 случаев соответственно.

За минувшие 24 часа 12 807 россиян были госпитализированы в больницы, из них 1459 - москвичи, 664 - петербуржцы.

Жертвами инфекции стали 665 пациентов, а излечились при этом 29 754 заражённых.

Отметим, что полный курс вакцинации завершили более 78 млн россиян.


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