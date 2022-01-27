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Муниципал 11:50

Колпино потратит на фейерверк ко Дню защитника Отечества до 415 тысяч рублей

фото ЗакС политика Колпино потратит на фейерверк ко Дню защитника Отечества до 415 тысяч рублей

Местная администрация МО "город Колпино" 26 января разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на проведение праздничного фейерверка ко Дню защитника Отечества. На пиротехническое шоу 23 февраля готовы потратить до 415 тысяч рублей

Согласно техническому заданию, представление должно длиться не меньше семи минут. Всего в небо запустят не менее 800 зарядов, среди которых "кометы", "шары", "линии", а также батареи салютов по 36 и 25 залпов. 

Для проведения мероприятия также закажут услуги бригады скорой помощи и частного охранного предприятия, которое будет отвечать за порядок: предотвращать конфликты между зрителями и следить за их имуществом, а также помогать правоохранительным органам в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, если такие произойдут. 

Потенциальному поставщику придется в течение одного дня после заключения контракта подготовить визуализацию фейерверка для утверждения заказчиком. Заявки будут приниматься до 3 февраля. 

Константин Леньков / фото: pixabay


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