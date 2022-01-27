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Новости 15:57

В Петербурге пациентов с коронавирусом начали принимать роддом и психбольница

фото ЗакС политика В Петербурге пациентов с коронавирусом начали принимать роддом и психбольница

Петербургский комитет по здравоохранению через свой официальный Telegram-канал объявил об увеличении инфекционного коечного фонда на фоне продолжающегося роста заболеваемости граждан коронавирусом.

Так, дополнительные 60 перепрофилированных коек открыли в психиатрической больнице имени Степанова-Скворцова, а еще 75 приспособили под ковидных больных в купчинском роддоме №16. Наконец, начала прием несовершеннолетних с симптомами коронавируса Детская городская больница святой Ольги: в ней под это дело выделили 251 койку.

Отметим, что на неделе в Петербурге суточное число выявленных случаев коронавируса впервые в истории превысило отметку 10 тысяч. За последние сутки с признаками коронавируса и пневмонии госпитализировали 753 человека.


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