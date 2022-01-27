На улице Шкапина капитально отремонтировали дореволюционный дом

Очередной старинный дом за Балтийским вокзалом в Петербурге обрел вторую жизнь: доходный дом Егорова по адресу улица Шкапина, 42, около десяти лет пребывавший в аварийном состоянии, привели в порядок. На это обратило внимание строительное издание "Канонер", заметившее, в частности, что здание стало выше благодаря новой конфигурации мансарды. Кроме того, отмечается, что различные дореволюционные атрибуты внутри дома, по всей видимости, навсегда утрачены.

История здания восходит к началу 1910-х годов. Построили его по проекту Симы Минаша. Капитальный ремонт занял у новейшего собственника объекта около двух лет.

Отметим, что улица Шкапина стала проблемной и криминогенной еще в период правления Валентины Матвиенко: в 2000-х годах Смольный решился пойти на снос целой нечетной стороны улицы, состоявшей из аварийных трущоб.