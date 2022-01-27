Осужденным Алехиной и Штейн хотят запретить посещение мест, где реализуется алкоголь

Московским политактивисткам Марии Алехиной и Люсе Штейн, находящимся под приговором в виде ограничения свободы, грозит дополнительный судебный запрет на посещение мест, где продают спиртные напитки. Об этом написала в своем микроблоге Штейн, указав, что поводом к такому желанию ФСИН послужило семиминутное опоздание осужденных домой.

"Остальные возможные ограничения уже есть. То есть, будет отдельное судебное заседание, на котором нам запретят БАРЫ", - подчеркнула столичный мундеп.

Напомним, что двух подруг осудили по так называемому санитарному делу. Их признали виновным в создании опасной санитарно-эпидемиологической обстановки из-за призывов в соцсетях к выходу на крупный несанкционированный митинг, который состоялся 23 января прошлого года в поддержку арестованного Алексея Навального.