ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:11

Осужденным Алехиной и Штейн хотят запретить посещение мест, где реализуется алкоголь

фото ЗакС политика Осужденным Алехиной и Штейн хотят запретить посещение мест, где реализуется алкоголь

Московским политактивисткам Марии Алехиной и Люсе Штейн, находящимся под приговором в виде ограничения свободы, грозит дополнительный судебный запрет на посещение мест, где продают спиртные напитки. Об этом написала в своем микроблоге Штейн, указав, что поводом к такому желанию ФСИН послужило семиминутное опоздание осужденных домой.

"Остальные возможные ограничения уже есть. То есть, будет отдельное судебное заседание, на котором нам запретят БАРЫ", - подчеркнула столичный мундеп.

Напомним, что двух подруг осудили по так называемому санитарному делу. Их признали виновным в создании опасной санитарно-эпидемиологической обстановки из-за призывов в соцсетях к выходу на крупный несанкционированный митинг, который состоялся 23 января прошлого года в поддержку арестованного Алексея Навального.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама