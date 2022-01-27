Миронова не устраивает качество питания в российских школах

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов выступил с заявлениями относительно школьных столовых, качества их работы и предлагаемой ученикам пищи. На неделе один из опросов показал, что две трети респондентов жалуются на остывшую еду в школах, и депутат в связи с этим напомнил о заниженном, по его меркам, финансировании школ.

"У регионов банально нет денег на то, чтобы выполнить норму закона, и мизерная помощь со федерального центра никак не помогает им в этом. В итоге на бумаге у детей "горячее питание", а на деле – холодная каша с комками. <...> Пора увеличивать финансирование образования как минимум в два раза – до 7% ВВП, чтобы решить, в том числе, проблему с питанием школьников", - приводит слова депутата его пресс-служба.

По данным Миронова, только 10% учащихся заканчивают среднеобразовательные образования, будучи полностью здоровыми, и это , уверен политик, напрямую связано в том числе с качеством школьного питания. На фоне затяжного демографического спада он находит ситуацию неприемлемой.

Впрочем, позитивные сдвиги депутат тоже наблюдает: к таковым он относит закон 2020 года о бесплатном горячем питании для учеников младших классов.