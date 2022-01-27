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Муниципал 17:59

Смольный намерен выдать муниципалам 246 млн рублей на благоустройство

фото ЗакС политика Смольный намерен выдать муниципалам 246 млн рублей на благоустройство

Комитет по благоустройству Петербурга подготовил проект постановления о распределении субсидий муниципальным образованиям на озеленение территорий и их благоустройство. Документ опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, ведомство планирует распределить 246,67 млн рублей между 21 муниципалитетом. В проекте постановления выплаты разделены на две части: кому-то — в рамках федерального закона на благоустройство, кому-то — на озеленение. Обе выплаты назначены восьми муниципалитетам: МО "№78", "Пулковский меридиан", "Финляндский округ", "Рыбацкое", "Нарвский округ", "Красненькая речка", "Дворцовый округ" и "Город Кронштадт". 

Суммы предполагаемых субсидий в документе разнятся: от 2,39 млн рублей до 24,8 млн рублей. Больше всего средств предназначено для МО "Прометей" и МО "Полюстрово" — по 24,8 млн рублей. 

Помимо перечисленных муниципалитетов субсидии должны получить "Комендантский аэродром", "Поселок Шушары", "Академическое", № 54, "Оккервиль", "Пискаревка", "Измайловское", "Васильевский", "Малая Охта", "Правобережный", "Коломна". Документ будет находиться на антикоррупционной экспертизе примерно до 9 февраля. 

Напомним, в конце ноября 2021 года правительство Петербурга приняло новый порядок выделения субсидий муниципалитетам на благоустройство. Ранее деньги на эти нужды выделял комитет финансов, а теперь — комитет по благоустройству. По новым правилам, для получения субсидии муниципалитетам надо подать заявку на участие в конкурсе и защитить свой проект. Помимо этого, комблаг должен узнать мнение жителей о проекте, заявили в Смольном в ноябре 2021 года. Ведомство выставляет баллы муниципалитетам, от которых и зависит получение субсидии. 

София Саттарова


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Академическое
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МО Васильевский
Пока еще нет голосов...
МО Город Кронштадт
Пока еще нет голосов...
МО Дворцовый округ
Пока еще нет голосов...
МО Измайловское
Пока еще нет голосов...
МО Коломна
Пока еще нет голосов...
МО Комендантский аэродром
Пока еще нет голосов...
МО Красненькая речка
Пока еще нет голосов...
МО Малая Охта
Пока еще нет голосов...
МО Нарвский округ
Пока еще нет голосов...
МО Оккервиль
Пока еще нет голосов...
МО Пискаревка
Пока еще нет голосов...
МО Полюстрово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Шушары
Пока еще нет голосов...
МО Правобережный
Пока еще нет голосов...
МО Прометей
Пока еще нет голосов...
МО Пулковский меридиан
Пока еще нет голосов...
МО Рыбацкое
Пока еще нет голосов...
МО Финляндский округ
Пока еще нет голосов...
МО №54
Пока еще нет голосов...
МО №78

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