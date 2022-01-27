Смольный намерен выдать муниципалам 246 млн рублей на благоустройство

Комитет по благоустройству Петербурга подготовил проект постановления о распределении субсидий муниципальным образованиям на озеленение территорий и их благоустройство. Документ опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, ведомство планирует распределить 246,67 млн рублей между 21 муниципалитетом. В проекте постановления выплаты разделены на две части: кому-то — в рамках федерального закона на благоустройство, кому-то — на озеленение. Обе выплаты назначены восьми муниципалитетам: МО "№78", "Пулковский меридиан", "Финляндский округ", "Рыбацкое", "Нарвский округ", "Красненькая речка", "Дворцовый округ" и "Город Кронштадт".

Суммы предполагаемых субсидий в документе разнятся: от 2,39 млн рублей до 24,8 млн рублей. Больше всего средств предназначено для МО "Прометей" и МО "Полюстрово" — по 24,8 млн рублей.

Помимо перечисленных муниципалитетов субсидии должны получить "Комендантский аэродром", "Поселок Шушары", "Академическое", № 54, "Оккервиль", "Пискаревка", "Измайловское", "Васильевский", "Малая Охта", "Правобережный", "Коломна". Документ будет находиться на антикоррупционной экспертизе примерно до 9 февраля.

Напомним, в конце ноября 2021 года правительство Петербурга приняло новый порядок выделения субсидий муниципалитетам на благоустройство. Ранее деньги на эти нужды выделял комитет финансов, а теперь — комитет по благоустройству. По новым правилам, для получения субсидии муниципалитетам надо подать заявку на участие в конкурсе и защитить свой проект. Помимо этого, комблаг должен узнать мнение жителей о проекте, заявили в Смольном в ноябре 2021 года. Ведомство выставляет баллы муниципалитетам, от которых и зависит получение субсидии.

София Саттарова