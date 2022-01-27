Историческое здание психбольницы на Васильевском острове отремонтируют по программе "Рубль за метр"

Здание психиатрической лечебницы А. Э. Бари, входящее в реестр региональных памятников КГИОП, отремонтируют по придуманной Смольным программе "Рубль за метр", сообщает пресс-служба городского правительства. Речь идет о трехэтажном корпусе (5-я линия Васильевского острова, 60 стр. 1), никак не используемом и пребывающем в неудовлетворительном состоянии. Здание имеет почти двухвековую историю.

Напомним, что программа "Рубль за метр" предполагает передачу инвесторам объектов культурного наследия по арендной ставке 1 рубль за 1 квадратный метр. По проекту, придуманному в 2017 году, бизнесменам уже успели на 49 лет передать в аренду несколько нуждающихся в ремонте исторических зданий в Сестрорецке. Сверхвыгодная ставка вступает в силу по истечении реставрационных работ. В ходе работ арендатор платит каждый месяц по условиям, определенным на аукционе. Торги, связанные с судьбой лечебницы Бари, пройдут 2 марта. Начальная стоимость контракта составит чуть более 305 млн рублей.