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Новости 19:30

Историческое здание психбольницы на Васильевском острове отремонтируют по программе "Рубль за метр"

фото ЗакС политика Историческое здание психбольницы на Васильевском острове отремонтируют по программе "Рубль за метр"

Здание психиатрической лечебницы А. Э. Бари, входящее в реестр региональных памятников КГИОП, отремонтируют по придуманной Смольным программе "Рубль за метр", сообщает пресс-служба городского правительства. Речь идет о трехэтажном корпусе (5-я линия Васильевского острова, 60 стр. 1), никак не используемом и пребывающем в неудовлетворительном состоянии. Здание имеет почти двухвековую историю.

Напомним, что программа "Рубль за метр" предполагает передачу инвесторам объектов культурного наследия по арендной ставке 1 рубль за 1 квадратный метр. По проекту, придуманному в 2017 году, бизнесменам уже успели на 49 лет передать в аренду несколько нуждающихся в ремонте исторических зданий в Сестрорецке. Сверхвыгодная ставка вступает в силу по истечении реставрационных работ. В ходе работ арендатор платит каждый месяц по условиям, определенным на аукционе. Торги, связанные с судьбой лечебницы Бари, пройдут 2 марта. Начальная стоимость контракта составит чуть более 305 млн рублей.


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