Суд в Петербурге отменил приговор бывшему дорожному инспектору

В Петербурге Третий кассационный суд отправил коррупционное дело бывшего главы управления ГИБДД по Новгородской области Владимира Лонского на новое рассмотрение. Об отмене приговора, по которому экс-силовику дали 7,5 лет колонии строгого режима, ТАСС сообщил адвокат подсудимого Антон Мирошниченко. На заседании было решено, что суд первой инстанции совершил существенные процессуальные нарушения.

"Мы полагаем, что, указав эти формальные основания, суд увидел и те доводы по существу, которые мы приводили. И теперь эти доводы будут рассматриваться уже новым составом суда вновь в суде первой инстанции", - сказал представитель Лонского.

По версии следствия, бывший полицейский, получив взятку от бизнесмена в виде 300 тысяч рублей и бутылки дорогого коньяка, согласился сопроводить патрульным автомобилем перевозку транспортного шлюза по Новгородчине. В том же 2019 году, следует из материалов дела, Лонский взял еще одну взятку от своего знакомого, позволив совершить дорожные работы. Вину фигурант дела признал только частично.