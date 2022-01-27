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Новости 21:28

Беглов рассказал Путину про Музей блокады и станцию метро "Кудрово"

фото ЗакС политика Беглов рассказал Путину про Музей блокады и станцию метро "Кудрово"

Губернатор Александр Беглов отчитался перед президентом Владимиром Путиным, который 27 января посетил Петербург, сообщили в пресс-службе Смольном. 

Глава города сообщил о выполнения поручения о развитии Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. На эту цель из резервного фонда президента было выделено 150 млн рублей. 

"В настоящее время Министерство обороны РФ передаёт для нужд музея принадлежавшие ведомству помещения площадью 1400 квадратных метров на набережной реки Фонтанки. Также городом приобретены в государственную собственность нежилые помещения общей площадью 299,5 кв. метров в здании в Соляном переулке, д. 9", – заявили в Смольном.

Беглов отметил, что работа по развитию музея продолжается. Он также доложил, что выполнил президентское поручение о создании Института истории обороны и блокады Ленинграда.

Петербургский губернатор рассказал и о транспортных проектах. В частности, о планах строительства станции метро "Кудрово" и электродепо "Правобережное" в рамках продления Лахтинско-Правобережной линии.

"От имени петербуржцев Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за помощь и поддержку в развитии города. Особые слова благодарности он передал от ветеранов за визит в наш город в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", – добавили в Смольном.

Отметим, что в сообщении пресс-службы городской администрации нет уточнения о том, что Беглов встретился с Путиным лично, и не называется место встречи. Не представлены снимки с отчета губернатора, цитаты из его выступления и ответные реплики главы государства. Стенограмма встречи президента и губернатора Петербурга к вечеру отсутствовала на сайте Кремля. Ранее о планах Путина встретиться с Бегловым сообщили РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 


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